Approvato in Comune il progetto esecutivo relativo all’intervento di riqualificazione,messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del quartiere Boschetto, i cui lavori verranno messi a gara. L’importo complessivo stanziato è pari a 1.069.085,86 di euro, finanziato per la maggior parte con fondi statali.

Il progetto prevede opere di manutenzione straordinaria, con la ridistribuzione e rifunzionalizzazione degli spazi del centro civico al piano terra e riqualificazione al piano primo. Verrà rifatto anche il manto di copertura del corpo di fabbrica, con la posa di pensiline lungo il fronte sud della palestra, a protezione delle due uscite di sicurezza e lungo le finestre.

Verranno rifatti completamente l’impianto di riscaldamento, condizionamento ed elettrico dell’intero edificio e verrà ripristinato l’impianto igienico sanitario.

Il progetto garantisce l’ottimizzazione degli spazi disponibili, con la creazione di ambienti parte polifunzionali e parte specializzati. Il concept progettuale mira a garantire spazi dove l’attività di socializzazione e di servizi alla persona possa svolgersi in modo flessibile, secondo principi di massima inclusività, sicurezza e facilità d’uso.

Gli interventi di adeguamento comporteranno opere edilizie, in particolare con il riposizionamento di alcuni divisori per consentire la migliore distribuzione degli spazi e dei servizi igienici. Contestualmente a tali interventi, il progetto prevede l’adeguamento delle finiture interne, anche con l’obiettivo di configurare spazi più caratterizzati, riconoscibili ed inclusivi, in modo da favorire il senso di orientamento e l’appropriazione da parte degli utenti.

A completare l’opera, la struttura verrà ritinteggiata internamente ed esternamente, verranno installati nuovi serramenti in alluminio a taglio termico con vetro camera, verrà rifatto il manto di copertura per eliminare le infiltrazioni d’acqua.

