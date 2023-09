Venerdì nero per i pendolari della linea Cremona-Treviglio, che per l’ennesima volta si sono trovati a fare i conti con problemi lungo la linea. Stavolta si sarebbe trattato di un guasto all’infrastruttura tra Treviglio e Caravaggio, nelle prime ore della mattina, che ha portato a gravi criticità alla circolazione, con variazioni sulla circolazione di diversi convogli, altrettanti soppressi, e ritardi infiniti che si sono accumulati, con buona pace di chi avrebbe voluto raggiungere Milano, e che si è trovato impossibilitato a farlo. Le ripercussioni di quanto accaduto sono proseguite anche nelle ore successive, con ritardi di mezz’ora per i convogli di buona parte della mattinata.

Non è tutto: a complicare le cose, anche un problema che purtroppo si ripete spesso, come racconta una pendolare: “Il primo treno della mattina, quello che parte da Treviglio verso le 6.07, è partito in ritardo perché il capotreno, prima di partire, ha trovato alcuni soggetti che dormivano a bordo dei vagoni, e che no nvolevano scendere”. Per questo si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che ha portato il convoglio a partire quasi un’ora dopo. Come se non bastasse, a Olmeneta i pendolari hanno dovuto cambiare treno per arrivare a Cremona.

LaBos

