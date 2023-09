Sono almeno 3 milioni le donne con diagnosi conclamata di enometriosi. Un picco che si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse. Più di 5 donne su 10 donne ne soffrono. Purtroppo i numeri sono poco noti e poco precisi data la difficoltà di capire la malattia . Molte donne magari soffrono di endometriosi ma non lo sanno. È ciò che è emerso dal convegno che si è tenuto questa mattina a Cremona, in sala Puerari, dal titolo Il filo rosso: storie e percorsi terapeutici sull’endometriosi.

Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata