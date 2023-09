“Forza Italia per continuare a fare la storia”: con questo slogan i seniores del partito sono stati presenti in corso Campi con il loro gazebo nella mattinata di sabato 23 settembre. Dopo una lunga assenza, il gruppo politico ha voluto tornare in piazza “per ripartire con il ricordo del nostro grandissimo presidente” evidenzia il portavoce, Giorgio Everet.

© Riproduzione riservata