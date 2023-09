Proseguono a ritmo serrato i controlli straordinari pianificati dai carabinieri del Comando Provinciale di Cremona, finalizzati al pattugliamento della città e dell’hinterland, al contrasto dei reati predatori e alla vendita e al consumo degli stupefacenti, con la vigilanza delle zone sensibili e più esposte a situazioni di illegalità. Due le denunce per guida senza patente mentre altre quattro persone sono state segnalate alla Prefettura per stupefacenti, con il ritiro delle patenti di due soggetti.

La mattina del 19 settembre, poco dopo le 13 una pattuglia della Stazione di Casalbuttano ha controllato un’auto sulla SP 498, nei pressi di una strada rurale che costeggia le strada principale. Il conducente, un italiano di 24 anni, con precedenti di polizia a carico, si è mostrato piuttosto nervoso. Ne è seguita una perquisizione, da cui è emerso un involucro contenente un grammo di hashish e uno spinello già pronto per l’uso. Il tutto è stato sequestrato e l’uomo segnalato all’autorità amministrativa, con ritiro della patente.

La mattina del 20 settembre, verso le 11, una pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona è intervenuta lungo la SP 47 tra Annicco e Soresina, per un’auto finita fuori strada. Il conducente, un 49enne, che pur essendo rimasto ferito ha rifiutato l’accompagnamento in ospedale, è risultato essere sprovvisto di patente. Poiché non era la prima volta, è scattata la denuncia, mentre la sua auto è stata nuovamente sottoposta a fermo amministrativo.

Lo stesso giorno, intorno alle 12, i militarti hanno colto in flagrante un 35enne straniero mentre fumava uno spinello di hashish seduto in auto. Inoltre, all’interno di un pacchetto di sigarette, i militari hanno trovato alcuni grammi di hashish. Anche in questo caso è scattata segnalazione alle autorità amministrative e ritiro della patente.

Situazione analoga nel tardo pomeriggio, quando un 35enne è stato sorpreso con atteggiamento sospetto nel parcheggio di un supermercato, che alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 0,2 grammi di cocaina. Lo stupefacente, detenuto per uso personale, è stato posto sotto sequestro e, di conseguenza, il 35enne è stato segnalato all’autorità amministrativa.

Sempre quel pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Pizzighettone fermato e denunciato un 43enne, già noto e pregiudicato, perché guidava senza patente. Lo stesso soggetto era stato già denunciato per lo stesso motivo pochi giorni prima.

