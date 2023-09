Per motivi gestionali e semplici questioni tecniche sopravvenute, l’assemblea pubblica del quartiere 10 Po-Trebbia-Canottieri, in programma per il giorno lunedì 25 settembre è rimandata. L’impegno dell’Amministrazione è quello di recuperare questo importante appuntamento con la cittadinanza nel mese di ottobre. Nei prossimi giorni verrà comunicata la nuova data.

“Ci scusiamo per il contrattempo e insieme al Comitato di Quartiere continuiamo il rapporto anche per promuovere al meglio la prossima, attesa assemblea” dichiara l’Assessore ai Quartieri Luca Zanacchi.

