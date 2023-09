Un summit regionale organizzato di Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia per capire in che direzione stia andando il paese, quali siano le necessità delle imprese e quali le risposte chieste sia alla Regione che al Governo. Con alcune parole chiave ricorrenti: formazione, in primis, e capitale umano, con un occhio di riguardo per l’imprenditoria al femminile.

Organizzato nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Brescia in via San Faustino, l’evento ha visto la partecipazione degli assessori regionali Simona Tironi e Guido Guidesi, che hanno difeso gli investimenti della Regione proprio sulla formazione, oltre che del presidente regionale di Confindustria, il cremonese Francesco Buzzella, che ha parlato di Lombardia come di territorio favorito per il rilancio proprio per il gran numero di imprese attive e pronte a fare rete.

A fare gli onori di casa, con un discorso accorato iniziale, Jacopo Moschini, presidente del Comitato Regionale Giovani Industriali.

Il servizio di Giovanni Gardani

