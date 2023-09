Prima frenata alla crescita dei contagi da Covid sul territorio cremonese, dove l’incidenza è di 83,73ogni centomila abitanti, in lieve calo rispetto alla settimana precedente. I numeri compaiono sul cruscotto degli indicatori elaborato da Ats Val Padana, che prende in considerazione il dato al 22 settembre. Sono stati 298 i casi positivi in quella settimana (344 la scorsa). L’andamento giornaliero si attesta intorno ai 45 casi, ma per fortuna non vi sono situazioni gravi, se non qualche rara complicazione polmonare, che riguarda i soggetti più fragili.

La variante predominante ad oggi è quella denominata Eris, che presenta sintomi simili alle precedenti varianti di Omicron. Fortunatamente, sebbene sia più contagiosa di altre, non è più pericolosa.

Tuttavia, per i soggetti fragili continua ad essere consigliato il vaccino. A questo proposito, il 25 settembre è in arrivo il primo milione di dosi, in anticipo sul previsto, dietro richiesta del ministero della salute. In pista per le somministrazioni ci saranno farmacie e medici di famiglia. La prima tranche di vaccini sarà prioritariamente destinata ai grandi anziani (over 80 in su) e agli ospiti di Rsa e pazienti super fragili. lb

