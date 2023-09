Nuovi fondi dalla Regione Lombardia per combattere il rischio idrogeologico. Per il nostro territorio si tratta di 420mila euro, di cui120.000 destinati a lavori di completamento del ripristino funzionale della traversa sul fiume Adda a monte del ponte della SP 234, nel comune di Pizzighettone. Sempre a Pizzighettone, ulteriori 150.000 euro saranno investiti per lavori di manutenzione straordinaria alle chiaviche Roggione e Tencara, sul fiume Adda. Infine, 150.000 euro saranno stanziati per lavori di manutenzione straordinaria alla Chiavica Morbasco in corrispondenza della confluenza del colatore Morbasco in Po, nel Comune di Gerre de’ Caprioli.

Complessivamente, a livello regionale, lo stanziamento è di 5 milioni, come deliberato dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi, per interventi sulla rete idrica volti ad aumentare la resilienza del territorio e mitigare il rischio idrogeologico, anche nel caso di eventi emergenziali e catastrofici. L’ente attuatore dei lavori è l’Agenzia interregionale fiume Po.

“Questa decisione – ha spiegato l’assessore Gianluca Comazzi – rappresenta un altro significativo passo avanti verso la tutela delle comunità locali. Sono 23 le opere di cui si compone il piano che interesserà i corsi d’acqua che attraversano le provincie di Milano, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona”.

“Questa delibera – ha chiarito l’assessore – è quindi frutto del lavoro congiunto e dell’impegno costante dell’assessorato e di Regione Lombardia che rafforza così l’attenzione verso la salvaguardia del territorio”.

“Grazie a questi investimenti mirati, la Regione dimostra ancora una volta – ha ribadito – il suo impegno nella prevenzione e la mitigazione dei rischi legati al dissesto idrogeologico”.

