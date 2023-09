Il Congresso della Federazione provinciale del Partito Democratico di Cremona si svolgerà nella giornata di domenica 1 ottobre 2023, nella stessa data indicata per l’elezione del segretario e dell’assemblea regionale del Partito Democratico della Lombardia.

Nella medesima data è prevista anche l’elezione del segretario e dell’assemblea provinciale e dei segretari e direttivi di ogni circolo appartenente alla Federazione di Cremona. A differenza del congresso nazionale, che si è concluso con primarie aperte alla partecipazione degli elettori, nei congressi locali potranno candidarsi e votare solo gli iscritti al Partito Democratico.

A livello regionale la candidata unitaria sarà la deputata Silvia Roggiani, attualmente segretaria della federazione milanese. Anche a livello provinciale il segretario uscente Vittore Soldo sarà il candidato unitario alla segreteria della Federazione di Cremona. Soldo presenterà le linee programmatiche della sua candidatura in un’assemblea aperta a iscritti e simpatizzanti, che si terrà nella serata di venerdì 29 settembre 2023 presso la Sala IAL di Cremona in Via Dante 121.

SCARICA QUI GLI ORARI DEI CONGRESSI DI CIRCOLO IN PROVINCIA

