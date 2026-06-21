Cronaca
Iezzi e il libro “Hackerare la mente”, a “24minuti” l’esperto di cybersecurity
Iezzi sarà ospite stasera, alle 19:30, di “24minuti”, lo spazio di approfondimento targato CR1
Viviamo in un’epoca in cui le tecnologie digitali conoscono molto di noi. A volte, più di quanto immaginiamo. “Hackerare la mente”, il libro di Pierguido Iezzi, saggista, manager aziendale ed uno dei principali esperti italiani di cybersecurity, esplora una delle minacce più sottili e pervasive del mondo connesso: quella che agisce sulla mente.
Iezzi sarà ospite stasera (domenica), alle 19:30, di “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta.
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