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Cronaca

Iezzi e il libro “Hackerare la mente”, a “24minuti” l’esperto di cybersecurity

Iezzi sarà ospite stasera, alle 19:30, di “24minuti”, lo spazio di approfondimento targato CR1

Un momento della trasmissione
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Viviamo in un’epoca in cui le tecnologie digitali conoscono molto di noi. A volte, più di quanto immaginiamo. “Hackerare la mente”, il libro di Pierguido Iezzi, saggista, manager aziendale ed uno dei principali esperti italiani di cybersecurity, esplora una delle minacce più sottili e pervasive del mondo connesso: quella che agisce sulla mente.

Iezzi sarà ospite stasera (domenica), alle 19:30, di “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta.

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