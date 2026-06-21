Fisco: le nuove regole sui pagamenti elettronici promosse dai commercianti

C’è chi ha dovuto adeguarsi acquistando nuova attrezzatura o modificando il proprio modo di lavorare, e chi invece non ha dovuto cambiare nulla, perché già in linea con le nuove regole.

Dal 20 aprile è infatti scattato l’obbligo per tutti i commercianti di collegare il registratore di cassa al POS, così da sincronizzare l’emissione dello scontrino con il pagamento elettronico.

Un sistema pensato per contrastare lavoro sommerso ed evasione fiscale e che, in poche settimane, ha già prodotto effetti significativi: a livello nazionale, nelle casse dello Stato sono arrivati 5,3 miliardi di euro in più.

Le nuove norme, in ogni caso, confermano una tendenza ormai consolidata: i consumatori preferiscono sempre più spesso carte e pagamenti elettronici, con buona pace per il caro vecchio contante.

Anche per i commercianti e gli ambulanti cremonesi l’obbligo è ormai realtà. Nel complesso prevale la soddisfazione, pur non mancando qualche perplessità legata ai costi o alla gestione tecnica delle nuove apparecchiature: ecco come la pensano.

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