Cremona decostruita nella mostra del Gruppo Fotografico Cremonese all’Adafa

Viaggio per immagini nella città del Torrazzo, alla scoperta dei luoghi meno blasonati eppure degni interesse: è la mostra Cremona decostruita a cura del Gruppo Fotografico Cremonese allestita nella sede dell’Adafa, visitabile fino al 30 giugno dal martedì alla domenica nella fascia oraria 17-19.

Il titolo dà un indizio sull’approccio che ciascuno ha adottato nel volgere lo sguardo sul territorio. Quasi tutte le foto esposte sono state scattate per l’occasione, con un lavoro di ricerca e rappresentazione che nei soggetti spazia dai luoghi abbandonati alle aree rurali con canali e bodri, fino alla fiera passando per la tangenziale.

L’esposizione celebra il 75° anniversario del sodalizio, che è uno dei più antichi d’Italia, associato alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e aperto sia alla collaborazione con altre realtà sia all’ingresso di nuovi soci. L’auspicio del presidente, Paolo Ghiringhelli, è che il Gruppo raggiunga e superi il secolo di storia.

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