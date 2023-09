Uno spettacolo per raccontare sfide e sogni degli adolescenti, portato in scena dai giovani attori della ‘Compagnia dei Piccoli’: è “Altrove”, progetto artistico affidato al gruppo teatrale dallo Spazio AGIO, aggregatore di diversi servizi fra Comune e Asst che nel territorio cremonese si occupano di giovani. Il debutto sarà sabato 30 settembre alle 21 e per l’occasione è stato scelto un luogo insolito: l’Autosilo Massarotti.

Gli attori sono ragazzi fra i 18 e i 25 anni che già da tempo partecipano alle produzioni della ‘Compagnia dei Piccoli’ e in “Altrove” racconteranno cosa significa crescere a Cremona. Il copione è frutto di un profondo lavoro di ricerca, come spiega il regista e autore Mattia Cabrini. Lo spettacolo è ad ingresso libero, ma se ne sconsiglia la visione ai minori di 12 anni.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata