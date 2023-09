Lindbergh, Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) per l’offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore Waste management/circular economy, comunica che in data odierna è avvenuto il closing dell’operazione di acquisizione del 55% delle quote di Climan Srl e Idro Calor Srl. L’operazione è stata conclusa dalla controllata SMIT Srl (Società Manutenzione Impianti Tecnologici), di cui Lindbergh detiene il 77,5% delle quote.

Questa operazione “si inserisce nella linea strategica del Gruppo volta a costituire la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica nel settore della termoidraulica, su tutto il territorio nazionale”. L’operazione segue la recente acquisizione del 100% della Gatti Ermanno Srl (cfr. comunicato stampa in data 31 luglio 2023) di Corridonia (MC) e consente a SMIT Srl di incrementare ulteriormente il proprio network di tecnici.

Con sede a Parma, entrambe le società appartengono allo stesso socio di maggioranza, Dilda Gian Luca, e sono attive nella riparazione, manutenzione, assistenza e installazione di impianti termoidraulici, caldaie, impianti di condizionamento e climatizzazione, nonché di purificazione dell’acqua. Climan Srl e Idro Calor Srl operano attraverso una rete diretta, rispettivamente di 7 e 8 tecnici. Alla data odierna, con queste acquisizioni, SMIT Srl controlla un network di 27 tecnici.

Climan Srl ha realizzato nel 2022 un fatturato pari a Euro 689.000 e un EBITDA (IAS/IFRS) pari a Euro 42.000 (il fatturato medio annuo degli ultimi 3 anni è pari a Euro 640.000, l’EBITDA medio annuo (IAS/IFRS) degli ultimi 3 anni è pari a Euro 70.000).

Idro Calor Srl ha realizzato nel 2022 un fatturato pari a Euro 808.000 e un EBITDA (IAS/IFRS) pari a Euro 93.007 (il fatturato medio annuo degli ultimi 3 anni è pari a Euro 800.000, l’EBITDA medio annuo (IAS/IFRS) degli ultimi 3 anni è pari a circa Euro 80.000).

Matteo Vaccari, Amministratore di SMIT Srl, dichiara: “Con queste due nuove acquisizioni controlliamo direttamente una trentina di tecnici. Confermiamo il nostro obiettivo di arrivare a 100 tecnici entro due anni. Già dai prossimi mesi tutti i tecnici utilizzeranno la medesima piattaforma IT per pianificare e gestire le attività di manutenzione, inoltre ottimizzeremo velocemente tutti i magazzini gestendo le scorte di ricambi a livello centrale, con notevoli vantaggi economici e operativi. Attiveremo i servizi erogati da Lindbergh su tutta la rete per recuperare efficacia ed efficienza operativa. L’obiettivo è anche quello di diventare sempre più attrattivi per nuovi tecnici che vogliono unirsi alla nostra organizzazione”.

