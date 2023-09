I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno arrestato due cittadini stranieri di 40 e 30 anni, residenti nelle province di Reggio Emilia e Ferrara, per una tentata rapina impropria in concorso commessa al supermercato Ipercoop del centro commerciale Cremona Po.

Verso le 20.30 del 27 settembre, la centrale operativa dei carabinieri di Cremona ha inviato sul posto una pattuglia della Radiomobile perché due uomini erano stati individuati e fermati dagli addetti alla vigilanza del supermercato dopo avere oltrepassato la barriera delle casse senza effettuare il pagamento di alcune bottiglie di alcolici, ma li avevano aggrediti e minacciati per tentare di scappare.

I Militari sono arrivati sul posto poco dopo e hanno preso in consegna i due fermati, uno dei quali era in possesso di uno zaino con all’interno tre bottiglie di alcolici, del valore di circa 120 euro, alle quali erano stati staccati i dispositivi antifurto. Hanno quindi ricostruito quanto accaduto poco prima, ovvero che erano stati notati dalla vigilanza rompere i dispositivi antifurto e infilare le bottiglie nello zaino, raggiungendo le casse e pagando solo un prodotto del valore di pochi centesimi di euro.

Gli addetti alla vigilanza li hanno raggiunti e li hanno accompagnati presso un loro ufficio, ma l’uomo con lo zaino si è rifiutato di aprirlo. Poi hanno tentato di fuggire dall’ufficio, spintonando più volte gli stessi addetti e riuscendo a scappare per la galleria commerciale dove sono stati inseguiti e raggiunti. A quel punto i due li hanno colpiti con schiaffi e uno di loro è entrato in un negozio e ha preso un paio di forbici che ha visto su un bancone, puntandole ai vigilantes e riuscendo in quel modo a farsi strada e a raggiungere l’esterno della struttura.

Sono stati quindi raggiunti da altre guardie del centro commerciale e, capito di non avere vie di fuga, non hanno più opposto resistenza. Poco dopo sono arrivati i Carabinieri che hanno perquisito i due uomini, trovando le forbici nella tasca dell’uomo che in precedenza le aveva usate per tentare di scappare, sequestrandole.

A seguito della denuncia, le bottiglie di alcolici sono state restituite al responsabile del supermercato, mentre i due uomini sono stati accompagnati in caserma e dichiarati in arresto per tentata rapina impropria. Trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cremona, sono stati accompagnati in Tribunale per la convalida del provvedimento svoltasi nella tarda mattinata del 28 settembre e conclusasi con la convalida dell’atto e il rinvio dell’udienza. Quindi, i due uomini sono stati liberati.

