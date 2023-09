Arriva il QR Code per riempire la bottiglia e la borraccia dalle case dell’acqua senza sprechi. L’innovazione tecnologica riguarderà, a partire dal 2 ottobre, quaranta impianti e, gradualmente, con una previsione di circa quattro fonti al mese, verrà estesa a tutte le case dell’acqua installate nell’esteso territorio provinciale. L’obiettivo? Regolamentare l’erogazione di acqua potabile, bene comune e prezioso, garantendo un prelievo equo e corretto della risorsa, che viene erogata per un uso esclusivamente alimentare (acqua da bere) e non per altri utilizzi.

Padania Acque, in recepimento dell’atto di indirizzo dell’Assemblea dei sindaci del 20/12/2021, ha prima sperimentato con successo il nuovo sistema di prelievo presso la Fonte del Parco di Bonemerse, testandone il funzionamento per la durata di circa un anno, dopodiché ha avviato un articolato e progressivo intervento di adeguamento tecnologico degli impianti che si concluderà alla fine del 2024.

«Il progetto, dichiara il Presidente di Padania Acque Cristian Chizzoli, nasce dalla volontà di assicurare a tutti i nostri clienti un servizio di qualità e, al contempo, di evitare eccessi di consumo e utilizzi impropri di acqua potabile da bere».

«La nuova modalità di prelievo consente di uniformare l’attuale sistema di utilizzo delle case dell’acqua installate nel corso degli anni, favorendo l’accesso pubblico all’acqua di rete senza dannosi sprechi della risorsa idrica, che deve essere usata consapevolmente e razionalmente», ha commentato l’Amministratore delegato Alessandro Lanfranchi.

Ad oggi le case dell’acqua attive sono 104, ma entro la fine dell’anno diventeranno 111. Sono 134.104 le utenze domestiche, 24.260 le utenze condominiali e 2.044 i titolari di pozzi privati con scarico nella fognatura pubblica che potranno fruire del servizio in tutta la provincia di Cremona, non solo presso la casa dell’acqua del comune di residenza.

DOVE SI TROVA IL QR CODE

Sulle bollette cartacee e digitali di tutti i clienti titolari di una o più utenze domestiche, sulle comunicazioni inviate ai residenti di complessi condominiali con utenza centralizzata e ai titolari di pozzi privati con scarico nella fognatura pubblica.

Il QR Code è disponibile anche in formato digitale scaricando gratuitamente l’App ACQUA TAP e registrandosi.

COME SI PRELEVA

Ogni utenza può prelevare gratuitamente fino a 8 litri di acqua naturale e/o frizzante refrigerata al giorno. Non servono quindi pagamenti ma è sufficiente esporre il QR Code associato esclusivamente alla propria utenza (e quindi da non cedere a soggetti esterni al proprio nucleo famigliare) in corrispondenza del lettore ubicato a lato della nicchia di prelievo sotto i pulsanti.

DOVE È POSSIBILE PRELEVARE CON IL QR CODE

A partire dal 2 ottobre sarà possibile prelevare con il QR Code dalle seguenti 40 fonti e progressivamente presso gli altri impianti, che verranno dotati di apposito lettore. Resta inteso che, finché non sarà attivo il prelievo mediante QR Code, è possibile accedere al servizio secondo le vigenti modalità di prelievo (libero o con tessera).

Per ulteriori informazioni Padania Acque invita i clienti a contattare il numero verde gratuito 800 710 711 o a scrivere all’indirizzo e-mail info@padania-acque.it. Aggiornamenti sul servizio e notizie sono disponibili sul sito web della Società www.padania-acque.it e sui canali social.

