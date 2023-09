Ore di ansia per Fedez che è ricoverato in ospedale per accertamenti. E’ stata la stessa imprenditrice digitale cremonese Chiara Ferragni a rendere noto, sui social, di essere di ritorno dalla Parigi Fashion Week a Milano. Il motivo? “Un’emergenza”, non ben definita. L’imprenditrice ha pubblicato infatti una fotografia mano nella mano con l’amica Chiara Biasi: «Agli amici che saltano sul primo aereo con te quanto hai un’emergenza», la didascalia. Poi qualche scatto con i Leone e Vittoria, e da lì il silenzio sui social. Stessa cosa per Fedez.FB

