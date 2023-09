Sono in tutto una novantina le domande arrivate per il concorso pubblico indetto dai comuni di Soncino, Madignano e l’Unione “Terra di Cascine”, che raggruppa i comuni di Castelverde e Pozzaglio per la copertura di 3 posti di agente di polizia locale a tempo indeterminato. La presentazione della domande è scaduta sabato 23 settembre.

Nell’Unione si era creato un vuoto relativamente a queste figure professionali, dopo che le due vigilesse sono andate a ricoprire altri incarichi. C’era in atto anche una convenzione con il comune di Cremona per la presenza di un vigile su territorio, che però è stata revocata. Tra le novità dell’Unione, anche la scelta di avere un agente responsabile di servizio, dunque un comandante che gestirà gli agenti tra Castelverde, Pozzaglio, Grumello e San Bassano.

La giunta dell’Unione stava lavorando da tempo per avere degli agenti in capo ai due comuni vista la vastità del territorio ed era volontà degli amministratori quella di avere delle figure stabili e non a intermettenza come successo in passato.

Silvia Galli

