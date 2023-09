Un incrocio già tante volte teatro di incidenti anche mortali, come mostra il mazzo di fiori attaccato al guard rail lungo la sp 33 e la via Postumia, all’altezza di Pieve San Giacomo che oggi pomeriggio è stato teatro di un ennesimo tamponamento. Per fortuna non grave: gli occupanti delle due auto coinvolte, una proveniente da Sospiro, l’altra da Cà d’Andrea, si sono scontrate frontalmente. Auto distrutte ma occupanti pressochè illesi. Sul posto i carabinieri di Casalmaggore per i rilevi e due ambulanze in via precauzionale.

Propro in questo punto, l’8 maggio del 2021, persero la vita Danilo e Chiara Ghitti, 55 e 26 anni, padre e figlia in motocicletta residenti a Travagliato, in seguito all scontro con un’automobile.

© Riproduzione riservata