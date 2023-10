Oggi, domenica 1 ottobre, alle ore 18, presso Sala Zanoni in via del Vecchio Passeggio 1 a Cremona, Fratelli d’Italia organizza un incontro incentrato sulla situazione dei trasporti e delle infrastrutture della Provincia.

“Tanti i temi sul tavolo e di sicuro interesse per il nostro territorio” sottolinea Stefano Foggetti, coordinatore provinciale Fdi. “Dal raddoppio della Paullese al collegamento veloce con Mantova, dal raddoppio ferroviario per Milano alla Zona Logistica Speciale del Porto di Cremona. Senza dimenticare opere importanti come la gronda nord per Crema o la tangenziale di Casalmaggiore. Una discussione a tutto tondo quindi, che affronteremo con rappresentanti di tutti i livelli istituzionali”.

Presenti Marcello Ventura (consigliere regionale FdI), Renato Ancorotti (senatore FdI), Attilio Zabert (consigliere provinciale FdI), Franco Lucente (assessore regionale ai trasporti di FdI) e Fabio Raimondo (capogruppo FdI in commissione trasporti alla camera dei deputati). L’incontro sarà moderato da Nicola Arrigoni, giornalista de “La Provincia di Cremona”.

© Riproduzione riservata