Lo studente Luca Domaneschi, della classe 3A, indirizzo Sistemi Informativi Aziendali dell’Istituto Ghisleri di Cremona, ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di Bocce in Algeria, presso la località di Orano, in coppia con la Marchigiana Ginevra Cannulli, contro la Nazionale del Paraguay.

Il ragazzo, che si è sempre distinto per correttezza ed educazione, è stato di esempio quotidiano anche per gli altri componenti della classe, conseguendo costantemente esiti positivi nelle singole discipline scolastiche.

“Luca è un atleta che ha mostrato come lo sport sia veicolo dei valori educativi di impegno, umiltà, determinazione e passione, dimostrando come sia possibile coniugare l’allenamento professionistico e lo studio diligente” fanno sapere dalla scuola. “L’istituto Ghisleri, a partire dalla dirigente Simona Piperno e dai docenti della classe 3A, si congratula con Luca per l’invidiabile traguardo raggiunto e per il lustro che ha regalato alla sua scuola.

L’Istituto, che vanta la presenza, tra i suoi studenti, di diversi atleti, è sempre stata attenta a favorire il connubio tra l’attività sportiva e il percorso scolastico, consapevole del valore educativo e formativo dello sport” concludono.

