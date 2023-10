Uno spettacolo che nasce per dare voce al meglio dell’Italia, a chi crea speranza e non la distrugge, a chi si impegna per gli altri costruendo giorno dopo giorno una società attiva e migliore. Sarà a Cremona giovedì 5 ottobre alle ore 20.45 presso l’Aula Magna del Campus Santa Monica dell’Università Cattolica (Via Bissolati 74, Cremona) “#IOSIAMO DALL’IO AL NOI” lo spettacolo che racconta il volontariato già realizzato in oltre 100 repliche in tutta Italia. L’appuntamento è organizzato da CSV Lombardia Sud ETS in collaborazione con l’Università Cattolica e si svolgerà nel contesto della Settimana del Dono nata per stimolare negli studenti dell’Università Cattolica di Piacenza e Cremona e in tutta la comunità universitaria una riflessione continua sui valori della solidarietà e della fraternità.

In scena sarà l’attrice Tiziana di Masi, con un monologo emozionante, delicato e prorompente di umanità; #IoSiamo infatti racconta l’Italia del bene attraverso le storie di quelle persone che da nord a sud si mettono a disposizione degli altri, i volontari, che hanno deciso di dedicare il proprio tempo per creare valore sociale.

In #IoSiamo sono raccontate vicende di persone comuni e al tempo stesso straordinarie, che operano all’interno di associazioni impegnate nei fronti più caldi delle emergenze sociali, dall’immigrazione alla povertà fino al recupero dalle dipendenze; chi si batte per la difesa dell’ambiente e l’integrazione della disabilità e della diversità. Non esiste una ricetta per la felicità, ma nelle parole dei tanti volontari protagonisti di #IoSiamo, appare un cammino che ci permette di passare dalla visione limitata dell’io a quella del noi.

#IoSiamo è la testimonianza di chi ha superato la sfera dell’io perché ha compreso che soltanto attraverso il “noi” è possibile creare davvero un altro mondo e le condizioni per un futuro senza paura, pregiudizi, barriere. Perché “l’amore non è mai inutile”.

