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Cultura e spettacoli

Approvato dalla Giunta l’orario estivo dei musei civici

di Laura Bosio

Una scelta che deriva dalla necessità di ottimizzazione delle risorse, tenuto conto della chiusura, in questo periodo, delle scuole di ogni ordine e grado

Il museo civico
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La Giunta, su proposta della Direzione museale, ha approvato l’orario estivo dei musei civici per un’ottimizzazione delle risorse, tenuto conto della chiusura, in questo periodo, delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle condizioni poco favorevoli legate alle alte temperature.

Pertanto, dal 29 giugno al 6 settembre prossimo, il Museo Civico ‘Ala Ponzone’ sarà aperto al pubblico da martedì a domenica dalle 9 alle 14.

Dal 17 giugno al 14 settembre, l’orario del Museo di Storia Naturale sarà il seguente: da martedì al sabato dalle 9 alle 14, domenica e lunedì chiuso.

Infine, il Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio” rimarrà chiuso al pubblico dal 17 giugno al 14 settembre, fatta eccezione per eventi già programmati.

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