Con il 1 di ottobre è scattato il passaggio ufficiale del Dipartimento Cure Primarie dall’Ats Val Padana alle Asst di Cremona e Crema. Questo significa che la responsabilità della gestione dei medici e dei pediatri di base e della guardia medica sarà ora in capo alle Aziende sociosanitarie territoriali, a cui fanno capo anche gli ospedali. Un passaggio, normato dalle leggi 23 del 2015 e 22 del 2021, che dovrebbe finalmente consentire di raggiungere la tanto auspicata integrazione tra le due tipologie di medicina: quella territoriale e quella ospedaliera.

Come spiega la dottoressa Silvana Cirincione, direttore sanitario di Ats Val Padana, questo passaggio per il cittadino sarà praticamente invisibile: “Si tratterà sostanzialmente di un cambio di sigla, per l’utente finale”. Tuttavia, dal punto di vista organizzativo, si è trattato di un lavoro impegnativo. “Il percorso è iniziato da un anno, e per i primi tre mesi comporterà un lavoro in affiancamento: Ats manterrà la gestione economica mentre Asst avrà quella operativa. Dal 1 gennaio 2024, invece, tutto passerà in carico alle aziende sociosanitarie”. Ogni Asst avrà quindi il proprio dipartimento e lo gestirà in piena autonomia”.

In questi mesi transitori, il personale di Ats verrà assegnato alle Asst per affiancare i colleghi in queta nuova gestione. Nel frattempo, già dall’inizio dell’anno, sono stati fatti incontri e corsi formativi per cercare di facilitare il passaggio anche ai medici di base. La speranza è che si arrivi ad una maggiore omogeneità di gestione di queste due parti della sanità pubblica, in modo da rendere al cittadino un servizio ancora migliore.

