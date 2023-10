Dopo essere stato trovato senza biglietto, ha spintonato il controllore e insultato l’autista, e infine ha fornito generalità false: è finito così nei guai un 23enne italiano, denunciato dai Carabinieri. Era la mattina del 2 ottobre, e l’autobus stava per giungere a Cremona, alla stazione dei bus di via Dante, quando l’uomo, sollecitato dal controllore, ha dichiarato di non avere il biglietto. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, il 23enne ha opposto un rifiuto, quindi ha cercato di fuggire, allontanandosi a piedi dopo l’arresto del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, che si sono messi sulle tracce del fuggitivo, già inseguito dal controllore, e lo hanno fermato in via Geromini. E’ stato quindi accompagnato presso la caserma Santa Lucia, dove è stato identificato, e successivamente denunciato per il rifiuto di indicare la propria identità personale commesso nei confronti di un pubblico ufficiale e con la sanzione amministrativa per la mancanza del biglietto valido per la corsa di cui aveva fruito.

