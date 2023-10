Aveva preso parte a un raduno di auto storiche, passando anche da Pessina, territorio che fa capo – a livello di competenze della Polizia Locale – ad ACI12, con sede principale a Piadena Drizzona. Ma al velox di Pessina, dove il limite è dei 90 km all’ora, l’auto storica viaggiava a 110, dunque 20 km oltre il limite, unica a superarlo tra le partecipanti alla manifestazione. Morale? Multa da 173 euro e meno 3 punti sulla patente.

Sin qui nulla di strano, ma la questione si è poi prolungata, tanto che il 19 ottobre se ne parlerà anche davanti al Giudice di Pace a Cremona: da un lato un collezionista di auto storiche che vive sul lago di Garda, nella zona bresciana, dall’altro invece il comune di Piadena Drizzona con ACI 12 appunto. L’oggetto del contendere, infatti, per un episodio che si riferisce al febbraio 2021, è la mancata copertura assicurativa contestata a quell’auto.

Quando il comandante di ACI12, che all’epoca era Franco Morelli (ma ora la palla è passata al comandante Armando Aversa, subentrato a fine 2021), ha chiesto documenti per poter procedere alla contravvenzione, è stata fornita una fotocopia di una “targa prova”. Una documentazione alla quale però ACI 12 non ha creduto, non ritenendola sufficiente e procedendo dunque col comminare una multa da 700 euro, lievitata poi per il ritardo nel pagamento addirittura a quasi 1.700 euro.

Come noto, il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace andava effettuato entro 60 giorni dalla data della contravvenzione. Ma il termine è ampiamente scaduto: infatti davanti al Giudice di Pace il 19 ottobre prossimo le parti andranno per un altro motivo. Il collezionista di auto storiche, mediante il proprio avvocato, ha infatti presentato una causa extra Codice della Strada, dunque non un ricorso sulla multa, che non sarebbe possibile, bensì per “risarcimento danni”.

Un fatto senza dubbio curioso, che tra un paio di settimane vedrà il pronunciamento a Cremona del Giudice di Pace.

Giovanni Gardani

