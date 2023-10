Anche quest’anno il Comune di Cremona e molti dei Comuni appartenenti al PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del Po e del Morbasco saranno protagonisti dell’iniziativa promossa da ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) e Regione Lombardia denominata Cammina Foreste Urbane.

L’edizione 2023, che si terrà dal 4 al 26 novembre, ha come focus la conoscenza, la divulgazione, la piantumazione di nuovi alberi, la cura degli habitat, l’osservazione e la partecipazione, con una particolare attenzione al tema del cambiamento climatico e dell’importanza delle zone boschive come polmone verde delle nostre città. Per tutte le aree coinvolte, sulla scorta delle recenti indicazioni europee, ci si soffermerà soprattutto sulla crisi climatica, sulle azioni per ridurne gli effetti e sulla necessità di espandere e curare le foreste urbane in Lombardia.

Cammina Foreste Urbane, grazie all’esperienza diretta dei partecipanti, è un appuntamento importante per consolidare la rete ecologica, in quanto permette di stabilire un contatto con la natura, rendersi conto dell’importanza delle aree verdi presenti nei centri urbani o ai loro confini.

Un modo per sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, non solo a conoscere meglio il proprio territorio, ma anche per imparare ad amarlo e proteggerlo attraverso comportamenti orientati al rispetto e alla sostenibilità.

Come nelle precedenti edizioni, la campagna sarà caratterizzata dal colore arancione per magliette, cappellini, maglioni, felpe, pantaloni, calze e scarpe, scaldacollo.

Tutti gli istituti scolastici dei comuni del Parco del Po e del Morbasco che intendono iscriversi devono inviare una mail all’indirizzo areavasta@comune.cremona.it entro lunedì 16 ottobre 2023, indicando la scuola partecipante, la classe e un referente. Le uscite nel parco verranno organizzate in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie del PLIS del Po e del Morbasco e con esperti naturalisti che faranno da guida.

“Anche l’iniziativa Cammina Foreste Urbane è un’occasione importante per far conoscere le bellezze naturali e le caratteristiche più importanti del nostro territorio, ricco di specie arbustive autoctone e di animali di rilevante importanza da un punto di vista della biodiversità ecosistemica e della ricucitura dei corridoi ecologici di questo tratto della Pianura Padana”, dichiara al riguardo il vicesindaco Andrea Virgilio, che aggiunge: “Come altre più recenti iniziative di educazione ambientale, anche quest’ultima permette di attribuire un valore aggiunto al Parco e ai vari soggetti che contribuiscono alla sua salvaguardia e valorizzazione”.

