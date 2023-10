Growens, società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, e Cremona Pride, organizzazione di volontariato per i diritti LGBTQIA+, avviano oggi una collaborazione per sostenere e promuovere la diversità e l’inclusione in azienda e nel territorio del cremonese. Nato a marzo 2021, il Comitato Cremona Pride è un’organizzazione di volontariato che vede collaborare al suo interno privati cittadini e altri soggetti organizzati impegnati nella promozione dei diritti e dell’inclusione della comunità LGBTQIA+ nella città e nella provincia di Cremona.

Growens è stata fondata a Cremona nel 2002 e, nonostante il continuo percorso di crescita e internazionalizzazione, non ha perso il focus verso il proprio territorio di origine: nel corso degli anni ha infatti radicato la propria presenza nel cremonese favorendo la crescita del territorio e sostenendo, tra le altre, diverse realtà e iniziative culturali. Il sodalizio tra Growens e il Comitato Cremona Pride rappresenta un impegno concreto e tangibile per sostenere le attività che l’organizzazione svolge sul territorio cremonese a beneficio della comunità LGBTQIA+. Nell’ambito dell’accordo di reciprocità, Cremona Pride organizzerà una serie di workshop interni all’azienda per sensibilizzare i dipendenti sulle tematiche della diversità e dell’inclusione, che già costituiscono un pilastro fondamentale della cultura aziendale. In questi momenti dedicati che, in una fase iniziale, coinvolgeranno in primis il Top Management e a seguire il resto della popolazione aziendale, i volontari di Cremona Pride porteranno all’interno di Growens le loro esperienze per contribuire a creare un ambiente di lavoro sempre più accogliente e rispettoso di tutti i dipendenti, a prescindere dal loro orientamento sessuale, dall’identità di genere o da qualsiasi altra caratteristica personale.

A partire dall’anno scorso, Growens ha già lanciato Grow, un Comitato interno all’azienda dedicato ai temi della diversity&inclusion, che promuove attivamente iniziative mirate a creare una maggiore consapevolezza presso la popolazione aziendale. Da oggi, Grow lavorerà a stretto contatto con Cremona Pride per sviluppare e implementare attività volte a promuovere i temi discussi nei workshop tra i dipendenti e nella società più in generale. “Questa collaborazione rispecchia e arricchisce i valori di Growens che fin dalla sua fondazione ha promosso una cultura aziendale aperta, collaborativa e in costante evoluzione. Rispettare l’unicità dei singoli è un elemento fondamentale per affrontare insieme i cambiamenti e le sfide quotidiane. La collaborazione con Cremona Pride ci consentirà di lavorare insieme per costruire un ambiente lavorativo ancora più accogliente e consapevole dei temi di diversity&inclusion”, ha commentato Enrica Lipari, People & Culture Director di Growens. “La collaborazione persegue l’obiettivo, primario per il Comitato Cremona Pride, di portare consapevolezza nel territorio e nei luoghi in cui le persone della nostra comunità vivono e lavorano. Riteniamo prioritario costruire un ambiente di lavoro sano per le persone LGBTQIA+, obiettivo raggiungibile solo rimuovendo ogni forma di discriminazione e sostenendo i diritti degli individui. Per questo siamo felici che Growens ci dia modo di ampliare il nostro progetto di divulgazione, consentendoci di portare la nostra esperienza sul campo a supporto della propria formazione aziendale”, ha proseguito Stella Bellini, Presidente del Comitato Cremona Pride

