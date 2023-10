E’ stata avvertita anche in una parte della Diocesi di Cremona, e in particolare a Caravaggio e nei dintorni, la scossa di terremoto che ha colpito questa mattina la Bassa Bergamasca, con epicentro a Comun Nuovo. Nonostante la magnitudo non troppo elevata, 3.0, la terra ha tremato distintamente, tanto che a Caravaggio sono state evacuate le scuole e il municipio. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è stata registrata alle 9.07, a una profondità di 8 chilometri.

Attualmente i vigili del fuoco bergamaschi stanno facendo sopralluoghi nella zona per verificare se vi siano stati danni agli edifici, anche se sembra, per ora, non siano state registrate conseguenze. I Vigili del Fuoco di Cremona, invece, per il momento non sono stati attivati. lb

