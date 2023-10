La scomparsa di Michele Cavallotti ha gettato nello sconforto anche l’Istituto e Liceo Scientifico Aeronautico Locatelli di Bergamo, di cui il 22enne è stato studente.

Giuseppe Di Giminiani, preside, ha commentato la morte del ragazzo: “Quest’intervista non avrei mai voluto farla, in questi giorni ho avuto una tristezza infinita. Michele Cavallotti è stato un mio alunno che ho conosciuto molto bene. Nei primi 3 anni era in convitto, quindi stavamo insieme la sera, un ragazzo splendido, con il sogno di diventare pilota. Aveva anche l’aspirazione per diventare ingegnere”.

“Un ragazzo bravissimo – prosegue il preside – che ha concluso questi 5 anni con ottimi risultati, raggiungendo la votazione di 100. Poi ha cominciato a fare brevetti a Trento, per poi passare negli Stati Uniti, dove ha fatto il commerciale e aveva raggiunto anche il brevetto come istruttore di volo. Era un ragazzo che ormai aveva quasi raggiunto il suo obiettivo, poi purtroppo è successo quel che è successo”.

“Lascia un grosso vuoto, soprattutto nella famiglia – chiude commosso Di Giminiani – Abbiamo tenuto un grande rapporto di collaborazione con il papà e la mamma. Gli mando un abbraccio forte. Ciao Michele”.

