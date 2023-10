In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2023, giovedì 12 ottobre l’Asst di Cremona propone un open day dedicato a prevenzione, cura e riabilitazione visiva, con lo screening per glaucoma e maculopatia. Oculisti, ortottisti e infermieri dell’Oculistica dell’Ospedale di Cremona saranno a disposizione dei pazienti per una consulenza gratuita, utile a valutare lo stato di salute degli occhi e identificare eventuali patologie o criticità.

L’open day è inserito nel calendario d’iniziative della sezione cremonese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) che aderisce alla giornata promossa dalla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia onlus) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Secondo i dati raccolti dal Ministero della Salute, nel nostro Paese le malattie che mettono a rischio la vista riguardano oltre tre milioni di persone. Ancora di più sono i soggetti a rischio, perché l’incidenza di glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatia aumenta con l’età e la presenza di malattie croniche. «Agire per tempo è molto importante – affermano Fabrizio Magnani e Grazia Levi, medici oculisti all’Ospedale di Cremona. «Quando diagnosticate precocemente, sia la maculopatia sia il granuloma possono essere trattate con una terapia che consente di preservare la vista. Se trascurate, queste patologie rischiano di causare danni che in fase avanzata rendono meno efficaci le armi terapeutiche a nostra disposizione».

DATE E ORARI – giovedì 12 ottobre 2023 dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 17, negli ambulatori del sesto piano (lato destro) dell’Ospedale di Cremona.

COME SI ACCEDE – Su prenotazione lunedì 9 ottobre 2023 dalle 12 alle 14, telefonando al numero unico 0375 281419.

