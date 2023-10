L’aspetto esterno del supermercato Eurospar non potrà essere modificato in alcun modo, ma c’è la disponibilità del Comune a venire incontro alle richieste dei residenti della zona Cadore – Giordano – via Ratti per apportare modifiche all’arredo urbano su suolo pubblico in modo da mitigare la presenza del prefabbricato.

Questo l’esito dell’incontro di oggi tra amministrazione comunale, i rappresentanti di Despar e il Comitato spontaneo dei residenti che in un mese ha raccolto 645 firme, più altre via mail, contro l’impatto del fabbricato che sta sorgendo lungo la via di collegamento tra via Giordano e via Cadore.

“Abbiamo capito che ormai sull’estetica del progetto non c’è nulla da fare”, dichiara il promotore della raccolta firme Diego Garelli, ricevuto in Comune insieme alla presidente di quartiere Maria Cristina Arata e a Marinella Gamba. Un incontro che li ha soddisfatti solo in parte perchè la richiesta principale, schermare con del verde verticale la parete di calcestruzzo che incombe su via Ratti, sarà impossibile.

Il progetto – è stato spiegato – è stato approvato a suo tempo dalla Soprintendenza che aveva chiesto di rendere visibile la piattaforma muraria seicentesca e questo ha costretto l’azienda ad arretrare l’edificio commerciale verso via Ratti.

Il Comitato ha lanciato la sua proposta: chiudere al traffico via Ratti trasformandola in pratica in una zona pedonale, dando così la possibilità di posizionare fioriere con piante ad alto fusto. In queto modo si eviterebbe l’uscita su via Giordano che ha una scarsa visibilità, e non creerebbero grossi problemi alla circolazione in quanto ci sono altre due vie, porta Mosa e largo Pagliari, a mettere in connessione via Cadore e via Giordano.

Il vicesindaco Andrea Virgilio ha dato la sua disponibilità ad effettuare un sopralluogo con tecnici e agronomi tra 10 – 20 giorni. per valutare la possibilità di un intervento sulla strada.

Prima dell’incontro con i residenti, i referenti di Despar hanno incontrato gli assessori Luca Zanacchi e Rosita Viola per valutare interventi migliorativi del quartiere da parte dell’azienda commerciale, ad esempio la manutenzione del parco di via Argine Panizza. Insomma, un’azienda che intende interagire con la città e con il quartiere, a dispetto delle tante polemiche che sono sorte su questo intervento.

