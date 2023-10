L’Ats della Val Padana informa che mercoledì 11 ottobre, alle ore 18, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149) a Cremona, saranno presentati in un incontro pubblico i risultati del secondo filone dell’Indagine Epidemiologica Cremonese.

Nel corso dell’incontro, organizzato in collaborazione con i sindaci dei Comuni – Cremona, Bonemerse, Gerre de’ Caprioli, Stagno Lombardo, Spinadesco e Sesto ed Uniti – che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con Ats, il Direttore dell’Osservatorio Epidemiologico di Ats della Val Padana, Marco Villa, illustrerà i risultati dello studio “Associazione tra inquinamento atmosferico e patologie respiratorie nella popolazione pediatrica del distretto di Cremona”.

Questo filone d’indagine è in continuità con il lavoro già pubblicato e presentato l’anno scorso, relativo alla “Valutazione d’impatto sanitario mediante calcolo dei decessi attribuibili alle polveri sottili nel distretto di Cremona”; anche in questa fase, l’Osservatorio Epidemiologico si è avvalso del contributo del Comitato Scientifico che la Direzione Generale di Ats ha istituito ad hoc, a supporto dell’attività di ricerca dell’Agenzia in tema di epidemiologia ambientale. L’incontro è aperto al pubblico e alla stampa.

