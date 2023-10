Conto alla rovescia per l’avvio dello STRADIVARIfestival, che andrà in scena con il primo appuntamento sabato 7 ottobre alle 21, con la violinista giapponese Midori. L’11esima edizione della rassegna musicale, sotto la direzione artistica di Roberto Codazzi, ospita all’Auditorium Giovanni Arvedi 6 concerti che celebrano gli strumenti ad arco.

Artista fra le più apprezzate al mondo, Midori debutta a STRADIVARIfestival insieme al prezioso Guarneri del Gesù del 1734, appartenuto al violinista polacco Bronisław Huberman, che la Hayashibara Foundation le ha affidato a vita. Al suo fianco, una delle migliori orchestre da camera europee, la Festival Strings Lucerne guidata dal primo violino Daniel Dodds.

L’appuntamento di domenica 8 ottobre (ore 18) ha come protagonista il giovanissimo Daniel Lozakovich, artista di maestosa musicalità che incanta pubblico e critica. Per il suo debutto a STRADIVARIfestival, in duo con il pianista Sergei Redkin, Lozakovich ha scelto non a caso un programma sontuoso che spazia dalle ampie e lussureggianti melodie della Sonata in la maggiore di César Franck agli smaccati virtuosismi della Tzigane di Ravel.

STRADIVARIfestival è promosso da Museo del Violino, Fondazione Arvedi Buschini e Unomedia, con il patrocinio del Comune di Cremona e il sostegno del main sponsor Intesa Sanpaolo e dei co sponsor Adecco, Air Liquide, FHP Venezia Multiservice, Marsh e MDV friends.

