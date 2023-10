Il Comune di Cremona (Settore Politiche Educative e Istruzione), in co-produzione con la Fondazione Teatro “Amilcare Ponchielli” di Cremona, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Stradivari” promuove la XVI edizione di Back to School.

Riparte questo progetto che segue l’edizione record dello scorso anno con ospiti Riccardo Zanotti ed Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari, conclusasi lo scorso 30 settembre 2022 con il Teatro A. Ponchielli sold-out per il concerto finale. Back to School è per Cremona, storicamente riconosciuta come ‘cit-tà della musica’ e culla di molteplici eccellenze del settore, punto di riferi-mento progettuale e formativo e pilastro della programmazione culturale in grado di intercettare grande entusiasmo e partecipazione.

Novità e peculiarità per il 2023 è il coinvolgimento di un artista che, dal 2010 al 2012, ha partecipato attivamente a tre edizioni di Back to School come gio-vanissimo musicista selezionato per la residenza artistica: è Michele Zocca, in arte Michelangelo, cresciuto musicalmente a Cremona, oggi tra i più stimati produttori della nuova scena musicale italiana, con all’attivo la vittoria del Festival di Sanremo 2022 con Blanco e Mahmood e collaborazioni con artisti come Sfera Ebbasta, Madame, Lazza, Fedez, Rkomi, Ariete, Shiva, Geolier e Bresh. Ha inoltre seguito la direzione musicale degli ultimi tour di Blanco, compresi gli show negli stadi dell’estate 2023.

“La residenza – dichiara l’assessore all’Istruzione Maura Ruggeri – è una grande opportunità formativa per i giovani artisti appassionati di musica, in particolare quest’anno, grazie alle proposte dell’ospite Michelangelo, ci sarà l’occasione di sperimentare direttamente alcune delle più recenti inno-vazioni tecnologiche con la possibilità per i ragazzi di partecipare attiva-mente alla realizzazione di una produzione musicale coordinata dall’ospite e sviluppata da un team di tutor professionisti del settore: Mattia Tedesco (chitarrista), Giulia Dagani (voce), Antonio Galli (bassista) e Marco Carnesella (batterista)”.

L’iniziativa, a partecipazione totalmente gratuita, è rivolta prioritariamente a ragazze e ragazzi dai 14 anni, con possibilità di candidatura ed ammissione fino ai 19 anni, residenti o domiciliati nella provincia di Cremona e/o che frequentano un istituto scolastico della provincia di Cremona.

Per proporre la propria candidatura per le discipline di voce/rap, chitarra, tastiere/pianoforte, basso, batteria e producer ed accedere all’audizione è necessario compilare il web form disponibile sul sito del Comune di Cremo-na, insieme al bando con tutte le informazioni, al seguente link: https://www.comune.cremona.it/node/514692. Tutti i candidati che avranno compilato la prenotazione sono direttamente ammessi all’audizione, fissata per le ore 15:30 di giovedì 19 ottobre 2023 al Teatro Monteverdi (via Dante, 149 – Cremona), durante la quale sarà verificata la sussistenza dei re-quisiti di ammissione. Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo teatromontevedi@comune.cremona.it, oppure telefo-nare al numero 0372 407789.

Saranno scelti 12 giovani musicisti che formeranno la band di Back to School. Questi avranno accesso alla residenza artistica, che si articolerà in 12 giorna-te, sempre al Teatro Monteverdi, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Sono previsti momenti con l’ospite per conoscersi, verificare il lavoro svolto e ricevere indicazioni per le successive giornate di residenza.

Alla band si andrà ad affiancare una sezione di archi, formata grazie alla pre-ziosa collaborazione con il Conservatorio “Claudio Monteverdi” e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Stradivari”. Il concerto conclusivo, con la partecipazione in qualità di ospite di Michelangelo, si terrà nella suggestiva cornice del Teatro “Amilcare Ponchielli” (la data è in fase di definizione). La serata sarà ad ingresso libero con assegnazione posti.

