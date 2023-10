Si sono sfiorate le 12 tonnellate di prodotto vendute tra salame, salame da pentola e cotechino, con quasi 120.000 presenze di visitatori per la quinta edizione della Festa del Salame a Cremona, un successo senza precedenti.

“Una Festa che apre la stagione autunnale con numeri davvero incoraggianti – dichiara Stefano Pellicciardi, Presidente di SGP Grandi Eventi – Grande successo di pubblico e di vendite, un calendario ricco di degustazioni, showcooking e premiazioni. Pubblico proveniente da Cremona e da svariate province e regioni limitrofe, che hanno acquistato e partecipato agi numerosi eventi programmati al Pala Salame che sono andati tutti sold out come numerosi stand che hanno terminato il prodotto da metà pomeriggio. La Festa del Salame sta diventando un appuntamento imperdibile non solo per la città di Cremona ma per l’intera Regione Lombardia”.

“La Festa del Salame 2023 non è stata solo una conferma ma siamo andati ben oltre le aspettative – spiega Massimo Rivoltini, Presidente di Confartigianato Imprese Cremona – e ci permette di considerare questa festa ormai patrimonio delle feste importanti di Cremona. Torneremo sicuramente il prossimo anno con un palinsesto sempre ricco e variegato per una kermesse che è ormai diventata una festa di Cremona e dei Cremonesi”.

“La Festa del Salame 2023 è stato un assoluto successo oltre le più rosee aspettative, – spiega Fabio Tambani, Presidente del Consorzio di tutela del Salame Cremona IGP – lo riscontriamo sia dalle vendite dei nostri consorziati sia dal numeroso pubblico presente nella tre giorni. Oggi pomeriggio alle 15 presso i nostri consorziati, il salame di Cremona IGP era già terminato. La festa attira turisti, curiosi e interessati e questo riconferma che il salame cremona IGP è un prodotto di qualità molto apprezzato”.

