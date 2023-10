Partiti e movimenti già in piazza da diverse settimane in vista della doppia campagna elettorale per le elezioni Comunali e delle Europee in programma a giugno 2024. Anche il gruppo dei Seniores di Forza Italia sono scesi in piazza Stradivari ieri, giorno di mercato per ricordare istanze quali l’istituzione del Garante per i diritti delle persone anziane.

Per l’occasione, oltre al responsabile provinciale Giorgio Everet, erano presenti il responsabile regionale Stefano De Caro, e il responsabile della provincia di Brescia Roberto Toppoli. Tante le persone che si sono fermate al gazebo per condividere problemi e prospettive della condizione anziana in Italia.

© Riproduzione riservata