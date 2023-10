Tra Venerdì e Domenica, gli “Chef del futuro” della scuola “L. Einaudi” hanno animato la Festa del Salame, trasformando la cucina in spettacolo. Nei tre showcooking, uno per ogni giornata, in collaborazione con la Salumeria del gastronomo Achille Mazzini, gli allievi Michele Bosio, Leonardo Campanozzi, Lorenzo Gargioni, Sara Guarneri, Roberta Lupone ed Alessia Salvati, con l’aiuto del prof Giuseppe Micocci, hanno preparato un primo piatto, un secondo ed un dolce, utilizzando, come ingrediente base, il re degli insaccati cremonesi.

Al PalaSalame, sotto gli occhi ammirati del pubblico e della preside Nicoletta Ferrari, orgogliosissima dei suoi giovani cuochi, i ragazzi hanno rivisitato il celebre raviolo aperto di Gualtiero Marchesi, hanno cucinato un originale budino salato di carne ed hanno realizzato un dolce al cioccolato, che, nella forma, richiamava il più amato degli affettati.

I compagni di salabar Ilaria Capellini ed Andrea Magnacca non sono stati a guardare e si sono occupati del servizio, con il docente Dionisi Zoppi. Nel fine settimana, studenti ed insegnanti dell’indirizzo Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera sono stati determinanti nelle degustazioni del mega salame al torrone Rivoltini e del maxi tramezzino, andati letteralmente a ruba, ai giardini di Piazza Roma. Coinvolti anche i corsi Turismo e Sanità ed Assistenza sociale, seguiti da Patrizia Iannaccone, Annalisa Prisco, Francesca Savoini, Valentina Terreni e Nicoletta Trovato, per l’accoglienza dei visitatori e per i laboratori dell’Area kids.

Alcune classi hanno assistito alla conferenza, curata da Carla Bertinelli Spotti, sullo storico connubio tra salumi e mostarda, mentre Micocci ha addirittura vestito i panni del giurato, nella “Disfida degli agriturismi lombardi”, che hanno presentato e messo in competizione le loro produzioni artigianali: su tutti, si è imposto “Le terrazze di Cecina”. Non sono mancati gli incontri e le foto ricordo con i mostri sacri del mondo culinario (Andrea Mainardi e Gianfranco Vissani) e con gli altri vip, ospiti della kermesse.

Barbara Bozzi

© Riproduzione riservata