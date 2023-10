Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ha commentato ai microfoni di Cremona1 la vittoria di Como: “Dopo un primo tempo di gran livello, siamo rientrati nel secondo tempo senza ripeterci. I cambi invece di aggiungere hanno un po tolto le misure. Abbiamo subito un’espulsione da polli, evitabilissima. Bravissimo Sarr, poi un po’ di confusione, ma la squadra ha voluto portare a casa la partita. Siamo stati più equilibrati con l’uomo in meno”.

Poi un commento sulle scelte: “C’è volontà di migliorare la squadra in base alle caratteristiche che ho a disposizione. Ho bisogno di equilibrio e di gamba, ma non per forza devono giocare tutti gli elementi di qualità. Okereke è migliorato nella condizione, ci da metri in verticale, dobbiamo migliorare molto il palleggio. Collocolo voleva già uscire al 35’, aveva perso un colpo. Okereke è uscito in via precauzionale perché ha sentito tirare il muscolo dietro”.

“Coda sta migliorando la sua condizione fisica – spiega stroppa – è un giocatore che oltre ai gol si mette al servizio della squadra. Dobbiamo metterci al suo servizio, riesce a fare entrambe le fasi nel modo migliore”.

Infine una battuta sul futuro: “Sul gol subito eravamo in 4 contro 2, però il bicchiere è a tre quarti pieno. Non era facile dopo la sconfitta contro il Parma, questa vittoria è anche per i tifosi che si fanno sentire vicini con calore. Con la sosta possiamo lavorare con la mente più sgombra e possiamo caricare di più sui carichi”.

