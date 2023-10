Vigili del Fuoco in azione per dei calcinacci caduti alla chiesa di Santa Lucia, a Cremona. La segnalazione è giunta nella mattinata, poco prima delle 11, e immediatamente due mezzi si sono recati sul posto a verificare. In effetti sul lato posteriore della chiesa, quello che si affaccia su via Ruggero Manna, sono crollati alcuni pezzi di tegole e mattoni. I pompieri stanno quindi effettuando un attento sopralluogo per verificare la situazione della struttura.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

