La cremonese Growens S.p.A. ha sottoscritto un accordo vincolante per la cessione del 100% del capitale sociale della controllata olandese Datatrics BV a Squeezely BV, società del gruppo Spotler, primario operatore della marketing automation in Olanda e Regno Unito, per un controvalore complessivo pari a 1,66 milioni di Euro.

L’Operazione si inserisce nel più ampio piano di sviluppo del gruppo di cui Growens è a capo, rappresentando a giudizio del management l’occasione di (i) razionalizzare il business, attraverso la dismissione di una partecipata che presenta limitate opportunità di sinergie dopo la cessione del business Email Service Provider, conclusa in data 13 luglio 2023; nonché (ii) focalizzare gli investimenti su Beefree, con l’obiettivo di sfruttarne il maggiore potenziale di crescita ed il solido posizionamento competitivo.

L’Operazione comporta la rinuncia da parte di Growens a circa 7 milioni di Euro di crediti intercompany nei confronti di Datatrics. “La cessione della controllata Datatrics ci permette di focalizzare ulteriormente i nostri sforzi e le nostre energie, nonché le risorse finanziarie, verso lo sviluppo dei business più promettenti e redditizi” ha spiegato Matteo Monfredini, presidente e fondatore di Growens. “Ringrazio sentitamente tutti i dipendenti e collaboratori di Datatrics per il contributo fornito in questi anni. Confido che l’integrazione di Datatrics all’interno del gruppo Spotler, leader nella marketing automation in Olanda e Regno Unito, presenterà buone opportunità di crescita per il team”.

Nazzareno Gorni, Amministratore Delegato e fondatore di Growens, ha dichiarato “La cessione di Datatrics è coerente con il nostro obiettivo di accelerazione della crescita di Beefree. In particolare, la vendita interrompe il flusso di perdite della Business Unit Datatrics, e ci permette di ottimizzare l’allocazione del capitale per bilanciare gli investimenti in Beefree, unitamente ai flussi di cassa operativi prodotti da Agile Telecom”.

L’Operazione ha ad oggetto la cessione a Squeezely del 100% del capitale sociale di Datatrics, la Business Unit del Gruppo attiva in ambito Predictive Marketing con una Customer Data Platform proprietaria. Il prezzo di cessione della partecipazione è stato pattuito fra le parti in complessivi 1,66 milioni di euro, in base ad un meccanismo c.d. locked-box (ossia senza previsione di aggiustamenti, se non a riduzione del prezzo a compensazione di eventuali flussi di cassa a favore del venditore), che l’Acquirente corrisponderà per cassa alla data del trasferimento della partecipazione (“Closing”), prevista indicativamente entro la fine del mese di ottobre 2023.

I ricavi delle attività cedute ai sensi dell’Operazione ammontano a circa 1,1 milioni di Euro per il periodo semestrale chiuso al 30 giugno 2023 e circa 2,5 milioni di Euro per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, con EBITDA negativi rispettivamente di -0,6 milioni di Euro al 30 giugno 2023 e -1,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2022.

L’Operazione rappresenta una “operazione significativa” ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Una volta perfezionato l’Accordo, l’effetto per la Società sarà quello di una maggiore concentrazione di risorse finanziarie e di capitale umano, che il management intende destinare principalmente allo sviluppo della business unit Beefree.

Con riferimento all’effetto contabile per l’Emittente della rinuncia al credito intercompany (pari a circa 7 milioni di Euro), si determinerà un effetto complessivo sul conto economico individuale di Growens pari a circa 9,7 milioni di Euro, legato alla minusvalenza relativa alla cessione della partecipazione in Datatrics.

© Riproduzione riservata