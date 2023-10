Cosa fa il Comune di Cremona per garantire la sicurezza? A spiegarlo è l’assessore Barbara Manfredini, nel rispondere ad un’interrogazione presentata dalla consigliera leghista Simona Sommi. Per l’assessore, “la sicurezza dei cittadini è un tema prioritario per questa amministrazione”. I dati parlano chiaro in merito al lavoro messo in campo. Basti pensare che “nel 2023 si sono registrati complessivamente 18.543 interventi sia su richiesta immediata che pianificata. Tra questi ve ne sono 2.496 effettuati in fascia oraria dalle 19 alla una di notte”. Nell’ambito degli interventi in fascia serale 705 sono stati per motivi di ordine e sicurezza urbana, nonché per schiamazzi, risse, vandalismi e via dicendo.

D’altro caso, in questi anni molte sono state le azioni intraprese: “‘aumento delle videocamere in città, in particolare in alcuni parchi, arrivando al numero di 93. Aumento delle assunzioni di agenti e ufficiali secondo il Piano di assunzioni e utilizzando tutte le opportunità di legge e finanza. Aumento dei controlli sul territorio in sinergia con le forze dell’ordine, con cui collaboriamo costantemente anche in forza del Patto della Sicurezza siglato con il Sig. Prefetto”.

Per l’assessore, in ogni caso, “occorre mantenere alta l’attenzione a tutti gli accadimenti ed è assai rilevante la sinergia con le istituzioni, la collaborazione continua con le forze dell’ordine anche attraverso il Patto della Sicurezza siglato con il prefetto, gli incontri del Cosp, il comitato di coordinamento provinciale convocato dal Sig. Prefetto e tutte le interlocuzioni continue anche dirette tra Sindaco e Prefetto”.

Ma l’Amministrazione Comunale “si fa carico anche del tema della percezione di sicurezza dei cittadini, tema importante che entra a pieno titolo nel concetto di sicurezza urbana tramite attività di ascolto attivo e specifiche politiche di restituzione ad esempio i quartieri che hanno il fine di inquadrare le questioni nella loro reale portata nonché illustrare 1 ‘attività svolta” continua Manfredini. “Occorre altresì lavorare soprattutto sulla prevenzione anche attraverso gli incontri del Cosp, quelli tecnici o piuttosto quelli per l’organizzazione di eventi sportivi e culturali per trovare soluzioni adeguate per garantire sicurezza ai cittadini”.

