In previsione delle prossime elezioni comunali e della campagna elettorale per le Europee prosegue la riorganizzazione di Forza Italia anche sul territorio provincial. Il coordinaore provincale Gabriele Gallina ha quindi nominato i nuovi commissari locali: “Li ringrazio -afferma – per la disponibilità e sono sicuro che svolgeranno al meglio il compito assegnato.

“Dopo l’ottima riuscita della manifestazione di Paestum – contnua – dove si è confermata la centralità di Forza Italia nel panorama politico italiano, sabato 14 ottobre con molti amministratori, parteciperemo alla Assemblea Nazionale degli Enti Locali che si svolgerà presso il “Centro Congressi Palazzina Hospitality dell’Autodromo Nazionale di Monza” dalle 10.00 fino alle ore 18.00.

L’evento si concluderà con l’intervento di Adriano Galliani e del nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani.

“Il partito continua ad avere una costante e positiva crescita nei sondaggi e sono sicuro che alle prossime elezioni europee, grazie anche al solido posizionamento politico di Forza Italia nella famiglia europea del PPE, molti cittadini torneranno a dare fiducia e consenso al nostro partito”.

Di seguito i nuovi commissari appena nominati:

Commissario Casalmorano, NICOLA BANDERA, 54 anni, imprenditore, membro Comitato Provinciale F.I. Cremona.

Commissario Cittadino Castel Gabbiano: OLGA BOGACHUK, 39 anni, Tecnico Chimico, Volontaria in campo Sociale e Istituzionale.

Commissario Cittadino Monte Cremasco: DONATO SANCHIRICO, 54 anni, Imprenditore, Consigliere Comunale Monte Cremasco, Responsabile Provinciale Comunicazione F.I. Cremona.

Commissario Cittadino Offanengo: PIERANGELO FORNER, 57 anni, Medico Ospedaliero, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Offanengo.

Commissario Cittadino Pandino: FRANCESCO VANAZZI, 53 anni, Imprenditore, Assessore Urbanistica e Lavori pubblici Comune di Pandino.

Commissario Cittadino Piadena Drizzona: CARLO MALVEZZI, 59 anni, Funzionario, Capogruppo FI Cremona città, Responsabile Provinciale F.I. Enti locali Cremona.

Commissario Cittadino Pizzighettone: CRISTIANO CASATI, 54 anni, Imprenditore e libero professionista, Consigliere Comunale a Pizzighettone con deleghe Sport, Attività produttive e Servizi Sociali.

Commissario Cittadino Rivolta d’Adda: IVAN PARIS, 69 anni, Presidente Cda Fondazione Santa Maria della Misericordia e Berinzaghi.

Commissario Cittadino Soncino: PAOLO PAGLIARDI, 48 anni, Avvocato, membro Cda Fondazione RSA Soncino onlus.

Commissario Cittadino Spino d’Adda: NUNZIO RUZZO, 51 anni, settore edilizia, membro del Comitato Provinciale F.I. Cremona.

