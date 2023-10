Venerdì 20 ottobre alle ore 20,45 al Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona) si terrà lo spettacolo “Mamma a carico – Mia figlia ha novant’anni” scritto e interpretato da Gianna Coletti.

L’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno del Comune di Cremona, di AIMA – Associazione Italiana Malati di Alzheimer, di Auser e Auser Unipop Cremona e Soroptimist Club di Cremona, è volta a focalizzare l’attenzione, in modo leggero ed emozionante, sull’Alzheimer, una patologia in costante aumento.

Secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), tale forma di demenza colpisce circa il 5% delle persone ultra sessantenni, in Italia si stimano 500/600 mila ammalati. Si tratta di una malattia complessa, che colpisce la memoria e le funzioni cognitive, con risvolti sanitari e sociali rilevanti. Una patologia che riguarda in particolare le donne: oltre ad esserne più spesso colpite, sono infatti prevalentemente loro a sopportare il carico assistenziale che ricade pesantemente sulle famiglie.

L’ingresso allo spettacolo è ad offerta libera e il ricavato dello spettacolo sarà devoluto ad AIMA Cremona – Alzheimer Caffè che rappresenta un importante presidio a supporto dei malati e delle loro famiglie.

