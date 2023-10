Continua STRADIVARIfestival, con due imperdibili appuntamenti. Il concerto di sabato 14 ottobre (ore 21) offre una vera chicca: Nurie Chung, che a soli 18 anni è un talento indiscusso del violinismo internazionale grazie al suo virtuosismo e alla sua sensibilità e profondità esecutiva, è il violino solista di Paganiniana, un nuovo arrangiamento per violino e orchestra della Suite dai 24 Capricci di Paganini scritta da Roberto Molinelli ed eseguita a STRADIVARIfestival in prima assoluta. Accompagnano Chung, in un concerto che ha il suo fil rouge nell’esecuzione di trascrizioni di compositori contemporanei, i Solisti Filarmonici Italiani, diretti dallo stesso Molinelli con Federico Guglielmo primo violino concertatore.

Quando nel 1820 il geniale e diabolico Niccolò Paganini pubblicò i Capricci li aveva raccolti in tre volumi: i primi sei, poi gli altri sei, e successivamente i dodici rimanenti. L’idea di Paganiniana proposta da Roberto Molinelli è quella di creare una grande suite contenente una selezione dei 24 Capricci generando un dialogo tra i virtuosismi del solista e quelli dell’orchestra. Alla base vi è la sfida lanciata dai Capricci all’esecutore lasciando intonsa la scrittura paganiniana, ma al contempo osare facendo assumere all’orchestra un ruolo spesso da co-protagonista assieme al solista, creando dei ponti solamente orchestrali che fungono da raccordo, dando così a tutta la composizione la forma di una lunga suite da concerto per violino e orchestra.

Domenica 15 ottobre (ore 18) segna due ritorni targati Cremona: quello del violoncellista Giovanni Gnocchi, un beniamino del pubblico dell’Auditorium, e quello dell’Agon Ensemble, giovane formazione che lo scorso anno ha entusiasmato il pubblico insieme ai fratelli Quarta. Per l’occasione propongono un repertorio violoncellistico raro per originalità e fascino, riscoprendo un Concerto di Carl Philipp Emanuel Bach e il novecentesco Concertino di Weinberg.

STRADIVARIfestival è promosso da Museo del Violino, Fondazione Arvedi Buschini e Unomedia, con il patrocinio del Comune di Cremona e il sostegno del main sponsor Intesa Sanpaolo e dei co sponsor Adecco, Air Liquide, FHP Venezia Multiservice, Marsh e MDV friends.

© Riproduzione riservata