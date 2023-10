E’ Roberto Tasca il nuovo presidente di A2A, in sostituzione di quello dimissionario, Marco Patuano: una nomina che va nel segno della continuità. Tasca era infatti già consigliere del gruppo. Sarà invece Mario Motta consigliere non esecutivo fino e alla prossima assemblea. Infine, il consiglio ha deliberato la nuova composizione dei comitati endo-consiliari. Comitato Controllo e Rischi: Alessandro Zunino (Presidente), Elisabetta Bombana, Mario Motta e Maria Grazia Speranza; Comitato ESG e Rapporti con i Territori: Roberto Tasca (Presidente), Vincenzo Cariello, Fabio Lavini e Elisabetta Pistis; Comitato per la Remunerazione e le Nomine: Susanna Dorigoni (Presidente), Giovanni Comboni e Elisabetta Pistis. La composizione del Comitato Parti Correlate rimane confermata: Vincenzo Cariello (Presidente), Maria Elisa D’Amico e Maria Grazia Speranza.

