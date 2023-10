Leti Dafne, al secolo Letizia Sperzaga, cantante cremonese, sarà ospite del Tenco 2023, 46esima rassegna della canzone d’autore, che andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo dal 19 al 21 ottobre. L’artista, che si esibirà nella serata di sabato 21 ottobre, sarà a fianco di mostri sacri della musica italiana, come Vinicio Capossela, Tosca, ma anche Angelo Branduardi, Carmen Consoli, Eugenio Finardi, Niccolò Fabi e tanti altri, in una tre giorni musicale condotta da Antonio Silva e Paolo Hendel.

“Per me è stata una grande sorpresa” racconta la cantante. “Un paio di settimane fa mi è arrivata una mail che nell’oggetto diceva: “A volte i sogni si avverano”, con cui mi si invitava a partecipare al Premio Tenco. Non mi pareva vero! Mi sono sentita felicissima”.

Ma per capire dove tutto è iniziato, bisogna fare un passo indietro: “Prima del Covid avevo promosso un crowdfunding per pubblicare il mio album, e questo mi ha permesso anche di creare un bel gruppo di fans” racconta Leti. “Tra questi, una ragazza, legata al Tenco, che è poi diventata mia amica, aveva fatto ascoltare il mio album ad Antonio Silva”.

Nel frattempo, però, è arrivata la pandemia, e la carriera artistica di Leti Dafne ha subito una battuta d’arresto: “Non riuscire piu a dedicarmi all’arte è stato uno smacco e mi ha fatto cadere in una delle peggiori crisi della mia vita, una depressione profonda che non mi permetteva di scrivere”. Poi, qualche mese fa, la svolta: “Mi è arrivata una telefonata di Silva che, incuriosito dal mio album, ha voluto invitarmi al Tenco Ascolta (format dedicato agli artisti emergenti), che si è tenuto a Laigueglia. È stata una bellissima esperienza, che mi ha consentito di riaprire una parentesi artistica e creativa che credevo chiusa”. Di lì, poi, la convocazione per l’appuntamento all’Ariston.

Ora, per lei si apre quindi una nuova stagione di musica, dopo lo stop dovuto alla pandemia. “Il 20 ottobre uscirà un mio nuovo brano, “Sono tornata”, in versione radiofonica, ed è già in cantiere una ulteriore nuova canzone. Devo ringraziare il mio producer e la mia etichetta, che hanno sempre creduto in me e mi hanno sostenuto”.

BIOGRAFIA – Leti Dafne è una cantante lirica e autrice teatrale con una formazione classica che si è sempre dimostrata aperta alle novità e alla sperimentazione. Ha sempre amato il rap fin da ragazzina, anche se gli ambienti musicali e culturali che frequentava spesso sottovalutavano questo genere. Ad un certo punto, pur amando molto l’Opera lirica, ha sentito l’esigenza di creare qualcosa di nuovo e di originale, che “svecchiasse” la lirica pur nel rispetto della tradizione.

Dal 2015 ha iniziato a comporre le sue canzoni diventando un’artista unica nel suo genere unendo due mondi distanti: il rap e la lirica. Crede fermamente che attraverso il rap e una buona metrica si possano veicolare messaggi di ogni tipo, inclusi quelli di natura sociale, politica e culturale.

Leti Dafne, attraverso l’irriverenza del rap e con la drammaticità della lirica, tocca una vasta gamma di tematiche che spaziano dai problemi sociali come l’omofobia e la violenza di genere a quelli più intimi e personali. Di fondo però nei suoi testi viene raccontato spesso l’amore per l’arte, per la cultura e per la musica, perché in una società folle come la nostra, la bellezza può essere davvero una via di rinascita e conoscenza di sé.

Laura Bosio

