La Lindbergh Spa, con sede a Pescarolo, sarè presente, il 17 ottobre 2023, alla quarta edizione di Next Gems Micro Cap Conference: l’evento dedicato all’incontro tra le aziende quotate, che costituiscono l’ossatura dell’economia reale, e l’economia finanziaria. La conference, organizzata da Virgilio Ir e Twin, si terrà presso Palazzo Mezzanotte a Milano il 17 e 18 ottobre 2023.

Lindbergh S.p.A. sarà una delle 52 società protagoniste dell’evento e avrà l’opportunità di presentare il suo percorso di crescita e i più recenti risultati finanziari agli investitori istituzionali, sia nazionali che internazionali, attraverso incontri one-to-one.

Michele Corradi, AD di Lindbergh S.p.A., in rappresentanza della Società, si presterà a fornire risposte alle domande degli investitori interessati, affrontando i temi e i trend di impatto rilevanti per l’economia reale nello scenario globale attuale, contraddistinto da incertezza macroeconomica ma ricco di promettenti opportunità per le aziende agili, flessibili e dotate di modelli di business innovativi.

