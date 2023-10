Margiotta “Just Culture nuova frontiera della sicurezza sul lavoro”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “La Just Culture è una nuova frontiera per la sicurezza sul lavoro, con un coinvolgimento diretto dei lavoratori”. Lo dice Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, a margine di un convegno organizzato da Epar in collaborazione con FonARComnell’ambito della mattinata di incontri Cifa Confsal alla Fiera Ambiente Lavoro di Bologna.

